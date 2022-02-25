Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине

Брюссель, 25 февраля. Российского посла в Бельгии вызвали в НАТО, чтобы довести позицию Альянса по ситуации на Украине. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря военного блока.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о проведении 25 февраля виртуального саммита лидеров стран-союзниц по ситуации на Украине и дальнейших шагах Альянса.

Российский лидер Владимир Путин объявил о спецоперации в Донбассе 24 февраля. После этого Североатлантический альянс заявил, что намерен усилить военное присутствие на востоке.