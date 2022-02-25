Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 01:11
01:07
Политика
Крымчане объяснили, почему они поддерживают спецоперацию России на Украине
01:03
Общество
Политик Сергей Вострецов высказался за увольнение Урганта с «Первого канала» из-за Украины
01:03
Армия
Более 14 падений снарядов ВСУ зафиксировано в Ростовской области
00:57
Политика
Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине
00:56
Россия
Политолог Коровин одним примером разбил все мечты Байдена о санкциях против Путина
00:46
Политика
Зеленский призвал Евросоюз поддержать операцию миротворцев ООН на Украине
00:42
Политика
Политолог Друзь расценил заявление Зеленского о разрыве дипотношений с РФ как бессмыслицу
00:39
Экономика
Газпромбанк: обслуживание клиентов проходит в обычном режиме
00:39
Армия
НАТО отказала Зеленскому в просьбе установить бесполетную зону над Украиной
00:36
Политика
Эксперты считают, при Трампе США были бы стабильны, а Украина не провоцировала бы Россию
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине

Политика
Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Брюссель, 25 февраля. Российского посла в Бельгии вызвали в НАТО, чтобы довести позицию Альянса по ситуации на Украине. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря военного блока.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о проведении 25 февраля виртуального саммита лидеров стран-союзниц по ситуации на Украине и дальнейших шагах Альянса.

Российский лидер Владимир Путин объявил о спецоперации в Донбассе 24 февраля. После этого Североатлантический альянс заявил, что намерен усилить военное присутствие на востоке.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине
украина донбасс нато посол рф
Комментировать