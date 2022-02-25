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Крымчане объяснили, почему они поддерживают спецоперацию России на Украине
Политика
Крымчане объяснили, почему они поддерживают спецоперацию России на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Крыма активно общаются в социальных сетях, где обсуждают ситуацию, которая сегодня происходит на Украине. Люди в комментариях поддерживают проведение Россией специальной операции, причем некоторые ее уже окрестили «последнем освобождением Украины».

«Один раз русский народ уже освобождал Украину он нацистов, к сожалению, сейчас приходится делать еще раз. Надеюсь, это будет последнее освобождение Украины. Сколько можно было издеваться над своей историей, народом, жителями Луганской и Донецкой народных республик? Восемь лет, я считаю, и так слишком большой срок, надо было это делать еще в 2014 году, когда Запад не успел Украину накачать оружием и дать национализму расправить плечи», — написал Константин Л.

«Скорей бы все это закончилось, потому что никто не хочет жертв, войны. Но за это время, конечно, накопилось много вопросов без ответов: почему Украина ничего не делала, чтобы восстановить мир у себя в стране? Почему никто не возмущался, когда Украина бомбила Донбасс, причем просто по мирным жителям, а не позициям военных? Или когда отказывалась отводить войска, прекращать обстрелы? И все это длилось с 2014 года. Сколько еще можно было терпеть эти издевательства над русским народом?! Сейчас торжествует справедливость, а для всех фашистов наконец-то настал час расплаты!» — заявил Никита М.

Также в комментариях люди указывают, что совсем недавно и Крым был в большой опасности из-за Украины и ее националистов, которые хотели расправиться с местными жителями, потому что люди здесь были против государственного переворота в 2014 году и всегда поддерживали Россию. Однако сегодня Крымский полуостров — это процветающий регион, потому что от украинских националистов его спасла Россия, взяв под свою защиту.

Напомним, жительница Санкт-Петербурга резко высказалась о митингующих против спецоперации в Донбассе.

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