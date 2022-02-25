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Зеленский призвал Евросоюз поддержать операцию миротворцев ООН на Украине

Политика
Зеленский призвал Евросоюз поддержать операцию миротворцев ООН на Украине
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 25 февраля. Лидерам Европейского союза необходимо поддержать миротворческую операцию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава России Владимир Путин в понедельник подписал указ, в соответствии с которым территория Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) признается суверенной. Российский президент также заключил с ЛНР и ДНР договоры о дружбе и взаимной помощи.

Накануне Путин объявил о старте специальной военной операции по защите граждан Донбасса. Глава государства отмечал, что основная цель спецоперации – «демилитаризация и денацификация Украины», а также помощь людям, подвергающимся издевательствам и геноциду. По словам Владимира Путина, такой шаг стал вынужденной мерой.

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