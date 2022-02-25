Зеленский призвал Евросоюз поддержать операцию миротворцев ООН на Украине

Киев, 25 февраля. Лидерам Европейского союза необходимо поддержать миротворческую операцию Организации Объединенных Наций (ООН) на Украине. Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава России Владимир Путин в понедельник подписал указ, в соответствии с которым территория Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) признается суверенной. Российский президент также заключил с ЛНР и ДНР договоры о дружбе и взаимной помощи.

Накануне Путин объявил о старте специальной военной операции по защите граждан Донбасса. Глава государства отмечал, что основная цель спецоперации – «демилитаризация и денацификация Украины», а также помощь людям, подвергающимся издевательствам и геноциду. По словам Владимира Путина, такой шаг стал вынужденной мерой.