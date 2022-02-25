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Политик Сергей Вострецов высказался за увольнение Урганта с «Первого канала» из-за Украины
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Общество
Политик Сергей Вострецов высказался за увольнение Урганта с «Первого канала» из-за Украины
Prt Scr youtube.com  /  Вечерний ургант

Руководство «Первого канала» может расторгнуть контракт с телеведущим Иваном Ургантом после острой реакции общества на его высказывание против специальной военной операции России в защиту жителей ДНР и ЛНР.

В ответ на решение президента Владимира Путина звезда российского шоу-бизнеса опубликовал запись: «Страх и боль. НЕТ ВОЙНЕ». Похожие высказывания в поддержку власти Киева сделали Ксения Собчак, Максим Галкин и другие.

За увольнение Ивана Урганта в интервью ФАН высказался политик, глава объединения профсоюзов «Соцпроф» Сергей Вострецов. По его мнению, в эфире федерального канала не достает фильмов про науку и рабочий класс, при этом излишне много программ про иллюзорных миллионеров и шоуменов.

«Объединение профсоюз России «Соцпроф» десятилетия требует от руководства канала убрать из эфира этих болванчиков и показывать людям не бесконечные шоу и негатив, а нормальные информационно значимые события. Эти зажравшиеся детки и альфонсы из элит первыми готовы предать свое государство. Если после их выпада их оставят в эфире, нужно менять и руководство, и политику каналов, так как у них ни страна и народ на первом плане, а только прибыль», — прокомментировал Вострецов.

Ранее российских знаменитостей, высказавшихся в социальных сетях против решения главы государства о начале военной операции на Украине, осудил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. По мнению политика, деятели культуры и искусства, взяли на себя роль «пятой колонны» и должны отказаться от званий и регалий, полученных в России.

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первый канал вострецов ургант пятая колонна
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