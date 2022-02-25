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Газпромбанк: обслуживание клиентов проходит в обычном режиме

Экономика
Газпромбанк: обслуживание клиентов проходит в обычном режиме
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Наумкина

Москва, 25 февраля. Клиентов Газпромбанка продолжают обслуживать в штатном режиме. Все обязательства перед ними выполняются в полном объеме.

Ряд крупных российских банков попали под американские санкции. Они введены на фоне начала спецоперации в Донбассе. С соответствующей просьбой к президенту России Владимиру Путину обратились главы ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

«Газпромбанк продолжает обслуживать своих розничных и корпоративных клиентов в обычном режиме, все обязательства выполняются в полном объеме», — говорится в сообщении.

Похожее заявление сделали представители Сбербанка. Клиенты финансовой организации обслуживаются в штатном режиме. У граждан есть доступ ко всем операциям и средствам.

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