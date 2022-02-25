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НАТО отказала Зеленскому в просьбе установить бесполетную зону над Украиной

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 00:39
Армия
НАТО отказала Зеленскому в просьбе установить бесполетную зону над Украиной
nato.int  /  Пресс-служба НАТО

Брюссель, 25 февраля. НАТО не станет устанавливать бесполетную зону над Украиной, чтобы избежать прямого столкновения Альянса с РФ. Об этом заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

Представитель ведомства признал, что размещение самолетов НАТО над Украиной не имеет смысла. Вероятно, судна будут втянуты в воздушный бой, что противоречит статье 5 Вашингтонского договора, передает The Daily Telegraph. Хиппи также напомнил о принципе коллективной обороны Альянса.

Ранее президент Украины Зеленский потребовал от Евросоюза ввести режим бесполетной зоны над Украиной в связи с ситуацией в Донбассе. Кроме того, он потребовал отключения РФ от SWIFT. Ни одно, ни второе условие ЕС пока не согласился выполнить.

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украина евросоюз донбасс нато зеленский джеймс хиппи
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