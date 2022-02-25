Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 февраля 00:01
23:53
Политика
Пресс-секретарь Белого дома Псаки подтвердила ввод санкций против Путина и Лаврова
23:53
Армия
МИД России прокомментировал раздачу оружия властями Украины
23:52
Политика
«Все в пыли и осколках»: в Донецке объявили о рекордном числе жертв за последние несколько лет
23:50
Политика
Главы МИД Украины и Германии договорились усилить давление на Россию
23:50
Политика
Захарова: антироссийские санкции являются свидетельством бессилия Запада
23:50
ФАН-ТВ
Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
23:47
Общество
Роскомнадзор начал замедлять трафик Facebook
23:39
Общество
Артисты Большого театра не смогут поехать в Лондон на гастроли из-за ситуации в Донбассе
23:39
Общество
«Аэрофлот» сообщил о временной приостановке полетов в Прагу и Варшаву
23:39
Весь мир
Знающие люди: почему Ливия встала в один ряд поддерживающих решение России по ЛДНР
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

ФАН-ТВ
Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Из Ленинградской области в Ростов-на-Дону была доставлена партия гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил общественный деятель, создатель Музея воинской доблести Донбасса в Санкт-Петербурге Герман Владимиров.

«Сегодня мы целый день работали в Ростове-на-Дону. Это, пожалуй, один из самых густонаселенных беженцами городов. Очень много народу было. В основном, матери с детьми, но были и люди преклонного возраста. Мы раздавали продуктовые наборы, делились медикаментами и другими предметами первой необходимости. День прошел очень плодотворно. Послезавтра к нам выезжает еще одна машина из Ленинградской области», — рассказал ФАН Владимиров. 

 Жители Донбасса выразили россиянам свою признательность.

«Спасибо большое хочу сказать Ленинградской области за то, что сделали такую помощь для нас, гуманитарку», — поблагодарила эвакуированная жительница Донбасса. 

Возвращение беженцев из Донбасса к нормальной жизни идет полным ходом. Так, дети из ДНР и ЛНР недавно приступили к обучению в новочеркасской школе.

Вернуться назад
Все новости / ФАН-ТВ / Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса
днр гумпомощь донбасс лнр ростов-на-дону
Комментировать