Плодотворный день: в Ростове-на-Дону раздали гуманитарную помощь беженцам из Донбасса

Из Ленинградской области в Ростов-на-Дону была доставлена партия гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил общественный деятель, создатель Музея воинской доблести Донбасса в Санкт-Петербурге Герман Владимиров.

«Сегодня мы целый день работали в Ростове-на-Дону. Это, пожалуй, один из самых густонаселенных беженцами городов. Очень много народу было. В основном, матери с детьми, но были и люди преклонного возраста. Мы раздавали продуктовые наборы, делились медикаментами и другими предметами первой необходимости. День прошел очень плодотворно. Послезавтра к нам выезжает еще одна машина из Ленинградской области», — рассказал ФАН Владимиров.

Жители Донбасса выразили россиянам свою признательность.

«Спасибо большое хочу сказать Ленинградской области за то, что сделали такую помощь для нас, гуманитарку», — поблагодарила эвакуированная жительница Донбасса.

Возвращение беженцев из Донбасса к нормальной жизни идет полным ходом. Так, дети из ДНР и ЛНР недавно приступили к обучению в новочеркасской школе.