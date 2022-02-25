Офисы и системы Сбербанка продолжают работать в штатном режиме

Москва, 25 февраля. Все системы Сбербанка и его офисы работают в штатном режиме после введения санкций. Об этом сообщили в финансовой компании.

Клиенты могут продолжать пользоваться услугами Сбербанка. Денежные средства доступны гражданам в полном объеме несмотря на обострение ситуации вокруг Украины и введения ограничений.

«Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — заверили в банке.

Ряд стран решили ввести санкции в отношении российских компаний на фоне военной спецоперации в Донбассе. По информации Минфина США, в список ограничений Вашингтона попали крупные банки РФ, включая Сбербанк и ВТБ.