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Спецкор Сладков в Донбассе

Офисы и системы Сбербанка продолжают работать в штатном режиме

Экономика
Офисы и системы Сбербанка продолжают работать в штатном режиме
Агентство городских новостей Москва  /  Денис Воронин

Москва, 25 февраля. Все системы Сбербанка и его офисы работают в штатном режиме после введения санкций. Об этом сообщили в финансовой компании.

Клиенты могут продолжать пользоваться услугами Сбербанка. Денежные средства доступны гражданам в полном объеме несмотря на обострение ситуации вокруг Украины и введения ограничений.

«Сбербанк обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся условиях», — заверили в банке.

Ряд стран решили ввести санкции в отношении российских компаний на фоне военной спецоперации в Донбассе. По информации Минфина США, в список ограничений Вашингтона попали крупные банки РФ, включая Сбербанк и ВТБ.

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донбасс сбербанк деньги
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