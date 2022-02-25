Великобритания сообщила о работе над отключением России от SWIFT

Лондон, 25 февраля. Лондон привлек союзников к работе, целью которой является отключение России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Соответствующее заявление озвучили в британском МИД.

На Даунинг-стрит также сообщили, что Лондон не успокоится до тех пор, пока экономика России не будет полностью разрушена. На этот счет президент США Джозеф Байден двумя часами ранее заявил, что американская сторона подготовила новые санкции против российских банков, которые будут иметь больше последствий, чем отключение от SWIFT.

Накануне глава России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Президент отмечал, военная операция – вынужденная мера, главной целью которой является защита граждан, вынужденных сталкиваться с издевательствами и геноцидом.