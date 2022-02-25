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Британский МИД: Лондон не успокоится до полного разрушения российской экономики

Политика
Британский МИД: Лондон не успокоится до полного разрушения российской экономики
wikipedia.org  /  UK Government / OGL 2

, 25 февраля. Великобритания не успокоится до тех пор, пока российский экономический сектор не будет разрушен полностью. Соответствующее заявление сделали в британском МИД.

На Даунинг-стрит также сообщили, что Лондон взаимодействует с союзниками для полного отключения России от системы SWIFT. В свою очередь президент США Джозеф Байден в этот же день заявил, что новые санкции будут соотносимыми по масштабу с отключением российского государства от международной межбанковской системы.

«Санкции, которые мы налагаем на все эти (российские. — Прим. ред.) банки, будут иметь больше последствий, чем SWIFT», — говорил американский лидер.

Президент России Владимир Путин накануне объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса, независимость которого была признана Москвой в понедельник. Российский глава отмечал, что целью спецоперации является «демилитаризация и денацификация Украины», а также защита местных жителей, подвергающихся геноциду и издевательствам.

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