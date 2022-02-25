НАТО отвергло просьбу Зеленского установить бесполетную зону над Украиной

Москва, 25 февраля. НАТО отказалось устанавливать бесполетную зону над территорией Украины. Альянс опасается, что это может привести к столкновению с Россией.

Решение НАТО по этому поводу озвучил заместитель минобороны Великобритании Джеймс Хиппи. Его заявление стало ответом на соответствующую просьбу украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский ранее провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы он призвал Евросоюз наложить дополнительные санкции на Россию, отключить Москву от системы SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной. Последние две просьбы в итоге были отвергнуты.