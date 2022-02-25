Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 01:10
01:07
Политика
Крымчане объяснили, почему они поддерживают спецоперацию России на Украине
01:03
Общество
Политик Сергей Вострецов высказался за увольнение Урганта с «Первого канала» из-за Украины
01:03
Армия
Более 14 падений снарядов ВСУ зафиксировано в Ростовской области
00:57
Политика
Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине
00:56
Россия
Политолог Коровин одним примером разбил все мечты Байдена о санкциях против Путина
00:46
Политика
Зеленский призвал Евросоюз поддержать операцию миротворцев ООН на Украине
00:42
Политика
Политолог Друзь расценил заявление Зеленского о разрыве дипотношений с РФ как бессмыслицу
00:39
Экономика
Газпромбанк: обслуживание клиентов проходит в обычном режиме
00:39
Армия
НАТО отказала Зеленскому в просьбе установить бесполетную зону над Украиной
00:36
Политика
Эксперты считают, при Трампе США были бы стабильны, а Украина не провоцировала бы Россию
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

НАТО отвергло просьбу Зеленского установить бесполетную зону над Украиной

Политика
НАТО отвергло просьбу Зеленского установить бесполетную зону над Украиной
Федеральное агентство новостей

Москва, 25 февраля. НАТО отказалось устанавливать бесполетную зону над территорией Украины. Альянс опасается, что это может привести к столкновению с Россией.

Решение НАТО по этому поводу озвучил заместитель минобороны Великобритании Джеймс Хиппи. Его заявление стало ответом на соответствующую просьбу украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский ранее провел переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном. В ходе беседы он призвал Евросоюз наложить дополнительные санкции на Россию, отключить Москву от системы SWIFT и ввести бесполетную зону над Украиной. Последние две просьбы в итоге были отвергнуты.

Вернуться назад
Все новости / Политика / НАТО отвергло просьбу Зеленского установить бесполетную зону над Украиной
украина нато зеленский
Комментировать