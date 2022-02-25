Роскомнадзор: четыре российских СМИ подверглись цензуре со стороны Facebook

Вашингтон, 25 февраля. Компания Facebook (Meta) подвергла цензуре материалы четырех российских изданий за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Роскомнадзоре.

Под цензуру американской платформы попали материалы РИА Новости, «Звезда», Lenta.ru и «Газета.ру». По информации регулятора, данные ограничения нарушают принципы свободного распространения информации и доступа к ней.

Представители Meta Platforms не дали объяснений, почему российские издания подверглись цензуре. Роскомнадзор потребовал снять ограничения, но ответа от компании пока не поступило.

Ранее Роскомнадзор напомнил СМИ о важности использования проверенной информации. Ее следует получать только из проверенных источников. Соответствующие рекомендации поступили на фоне распространения фейковых новостей о ситуации в Донбассе.