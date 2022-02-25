ЕС инициировал международную конференцию доноров для сбора помощи Украине

Брюссель, 25 февраля. Евросоюз намерен усилить свою поддержку Украине. Для этого ЕС готов провести международную конференцию доноров. Информация об этом представлена в выводах по итогам внеочередного европейского саммита, посвященного события на Украине.

Брюссель подчеркнул, что «сохраняет солидарность» с Киевом и украинским народом. В рамках саммита также в очередной раз был поднять вопрос антироссийских санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза ввести режим бесполетной зоны над страной. Данные меры он обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном.