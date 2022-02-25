Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 01:09
01:07
Политика
Крымчане объяснили, почему они поддерживают спецоперацию России на Украине
01:03
Общество
Политик Сергей Вострецов высказался за увольнение Урганта с «Первого канала» из-за Украины
01:03
Армия
Более 14 падений снарядов ВСУ зафиксировано в Ростовской области
00:57
Политика
Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине
00:56
Россия
Политолог Коровин одним примером разбил все мечты Байдена о санкциях против Путина
00:46
Политика
Зеленский призвал Евросоюз поддержать операцию миротворцев ООН на Украине
00:42
Политика
Политолог Друзь расценил заявление Зеленского о разрыве дипотношений с РФ как бессмыслицу
00:39
Экономика
Газпромбанк: обслуживание клиентов проходит в обычном режиме
00:39
Армия
НАТО отказала Зеленскому в просьбе установить бесполетную зону над Украиной
00:36
Политика
Эксперты считают, при Трампе США были бы стабильны, а Украина не провоцировала бы Россию
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

ЕС инициировал международную конференцию доноров для сбора помощи Украине

Политика
ЕС инициировал международную конференцию доноров для сбора помощи Украине
pixabay.com

Брюссель, 25 февраля. Евросоюз намерен усилить свою поддержку Украине. Для этого ЕС готов провести международную конференцию доноров. Информация об этом представлена в выводах по итогам внеочередного европейского саммита, посвященного события на Украине.

Брюссель подчеркнул, что «сохраняет солидарность» с Киевом и украинским народом. В рамках саммита также в очередной раз был поднять вопрос антироссийских санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза ввести режим бесполетной зоны над страной. Данные меры он обсудил с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

Вернуться назад
Все новости / Политика / ЕС инициировал международную конференцию доноров для сбора помощи Украине
украина донбасс ес помощь конференция
Комментировать