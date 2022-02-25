Одесситы интересуются у крымчан, как долго в 2014 году еще действовали гривны

Жительница Крыма рассказала в комментарии ФАН занятную историю. Сегодня в течение дня она общается с родственниками и друзьями в Одессе, которые делятся новостями о происходящем в городе. По ее словам, горожане интересовались у нее, сколько по времени в Крыму действовала украинская валюта после того, как Крым воссоединился с Россией.

«Одесситы интересуются, как долго в Крыму ходила гривна, по какому курсу меняли и в каких количествах», ― рассказала нам Ирина.

Задавали ли люди этот вопрос всерьез или просто ради интереса, пока неясно. Вполне вероятно, что жители украинских городов сегодня настолько напуганы происходящим и еще больше их беспокоит отсутствие наличных денег в банкоматах, что задаются такими неоднозначными вопросами.

Отметим, в 2014 году, когда Крым стал частью России, украинская гривна действовала еще до июня: почти три месяца. В этот период на полуострове расплачивались как рублями, так и гривнами. Курс был примерно 3 к 1. Сначала наблюдались проблемы с нехваткой наличных денег, особенно когда кто-то приходил в магазин с пятитысячной купюрой. Тяжелее было избавиться от украинских монет, так как у крымчан их накопилось сполна. У некоторых дома до сих пор лежат коробочки с украинской звенящей денежной наличностью.

Ранее местные жители города Бровары под Киевом рассказали ФАН, что вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов.