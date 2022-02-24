Зеленский распорядился создать военные администрации на базе областных

Киев, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций на базе областных, сообщил в ходе брифинга советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

По закону Украины на территориях, где ввели военное положение, могут создаваться военные администрации. В их задачи входит обеспечение работы органов власти, в том числе замещение военнослужащими должностей госслужащих. Рада ввела военное положение на всей территории страны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе. У Кремля нет нет планов оккупировать Украину, подчеркнул он.

В Минобороны РФ отметили, что высокоточными ударами выводится из строя только военная инфраструктура Украины. Гражданскому населению ничто не угрожает.

Ранее жители Украины высказались о происходящем в стране. Многие из них не против, чтобы украинские города очистили от радикальных националистов.