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Спецкор Сладков в Донбассе

Военный корреспондент Сладков подвел итоги дня на Украине

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 00:04
Политика
Военный корреспондент Сладков подвел итоги дня на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Военный корреспондент ФАН Александр Сладков рассказал об основных итогах первого дня специальной военной операции России на Украине по защите ЛНР и ДНР. По его словам, сейчас на линии фронта громыхает, обстрелы идут с обеих сторон.

«У нас не просто складывается ситуация на двух направлениях – Азовском и Волновахе, все эти пути ведут к Мариуполю. И пока нет точной информации, что войска народной милиции ДНР пробились», — рассказал Сладков.

Он также отметил, что украинские военные отвечают на огонь, точно стреляют, не демонстрируют нервозности — ведут себя как профессиональные военные. Эксперт предполагает, в тылу украинцев марширует огромная группировка войск, которая должна замкнуть кольцо и организовать «донбасский котел».

Ранее, по сообщению ФСБ России, 15 украинских военных сдались Народной милиции ДНР.

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