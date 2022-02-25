Военный корреспондент Сладков подвел итоги дня на Украине

Военный корреспондент ФАН Александр Сладков рассказал об основных итогах первого дня специальной военной операции России на Украине по защите ЛНР и ДНР. По его словам, сейчас на линии фронта громыхает, обстрелы идут с обеих сторон.

«У нас не просто складывается ситуация на двух направлениях – Азовском и Волновахе, все эти пути ведут к Мариуполю. И пока нет точной информации, что войска народной милиции ДНР пробились», — рассказал Сладков.

Он также отметил, что украинские военные отвечают на огонь, точно стреляют, не демонстрируют нервозности — ведут себя как профессиональные военные. Эксперт предполагает, в тылу украинцев марширует огромная группировка войск, которая должна замкнуть кольцо и организовать «донбасский котел».

Ранее, по сообщению ФСБ России, 15 украинских военных сдались Народной милиции ДНР.