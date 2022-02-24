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США ввели повторные санкции против директора ФСБ и главы Роснефти

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 23:55
Политика
США ввели повторные санкции против директора ФСБ и главы Роснефти
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 24 февраля. Новые санкции США введены против ряда российских официальных лиц. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов.

Так, повторные рестрикции начинают действовать против директора ФСБ Николая Патрушева, главы «Роснефти» Игоря Сечина и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. По предварительным данным рестрикции также введены в отношении сыновей российских чиновников.

При этом Иванов и Сечин находятся под американскими санкциями с 2014 года. Патрушев попал под ограничения в 2018 году.

Газета Politico ранее обратила внимание, что санкции США не связаны с поставками энергоресурсов. Сейчас все ограничения сосредоточены на финансовых организациях РФ с целью ослабления экономики страны.

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Все новости / Политика / США ввели повторные санкции против директора ФСБ и главы Роснефти
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