США ввели повторные санкции против директора ФСБ и главы Роснефти

Вашингтон, 24 февраля. Новые санкции США введены против ряда российских официальных лиц. Об этом сообщили в министерстве финансов Соединенных Штатов.

Так, повторные рестрикции начинают действовать против директора ФСБ Николая Патрушева, главы «Роснефти» Игоря Сечина и спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. По предварительным данным рестрикции также введены в отношении сыновей российских чиновников.

При этом Иванов и Сечин находятся под американскими санкциями с 2014 года. Патрушев попал под ограничения в 2018 году.

Газета Politico ранее обратила внимание, что санкции США не связаны с поставками энергоресурсов. Сейчас все ограничения сосредоточены на финансовых организациях РФ с целью ослабления экономики страны.