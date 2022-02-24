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Спецкор Сладков в Донбассе

Мужчинам в возрасте 18–60 лет запретили покидать Украину

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 23:54
Политика
Мужчинам в возрасте 18–60 лет запретили покидать Украину
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 24 февраля. Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не смогут выехать за пределы страны. Об этом сообщил начальник Львовской таможни Даниил Меньшиков.

Он призвал граждан призывного возраста не пытаться самовольно покинуть территорию страны в связи с военным положением.

«В связи с военным положением, мужчины — граждане Украины, в возрасте от 18 до 60 лет не будут выпускаться за пределы нашего государства», — отметил Меньшиков.

Президент РФ Владимир Путин ранее объявил о начале спецоперации по демилитаризации в Донбассе. По его словам, в планах Москвы нет оккупации Киева.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин обратился к украинцам на фоне обострившейся ситуации в стране. Он призвал их не участвовать в мобилизации.

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