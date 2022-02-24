Минторг США: санкции в отношении России коснутся экспорта полупроводников

Вашингтон, 24 февраля. США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Об этом стало известно из заявления министерства торговли США.

Согласно опубликованным данным, меры экспортного контроля затрагивают «полупроводники, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики». Отмечается, что санкции накладываются именно на те отрасли, на которые РФ полагается в оборонном направлении и морской промышленности.

«Меры экспортного контроля в отношении России накладывают ограничения на категории чувствительных товаров», — заявили в США.

Ранее ВЭБ РФ сообщил, что санкции США не помешают выполнению миссии организации. Внешэкономбанк намерен и дальше способствовать развитию экономики России, и наращивать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность.