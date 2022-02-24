Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 01:09
01:07
Политика
Крымчане объяснили, почему они поддерживают спецоперацию России на Украине
01:03
Общество
Политик Сергей Вострецов высказался за увольнение Урганта с «Первого канала» из-за Украины
01:03
Армия
Более 14 падений снарядов ВСУ зафиксировано в Ростовской области
00:57
Политика
Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине
00:56
Россия
Политолог Коровин одним примером разбил все мечты Байдена о санкциях против Путина
00:46
Политика
Зеленский призвал Евросоюз поддержать операцию миротворцев ООН на Украине
00:42
Политика
Политолог Друзь расценил заявление Зеленского о разрыве дипотношений с РФ как бессмыслицу
00:39
Экономика
Газпромбанк: обслуживание клиентов проходит в обычном режиме
00:39
Армия
НАТО отказала Зеленскому в просьбе установить бесполетную зону над Украиной
00:36
Политика
Эксперты считают, при Трампе США были бы стабильны, а Украина не провоцировала бы Россию
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Минторг США: санкции в отношении России коснутся экспорта полупроводников

Политика
Минторг США: санкции в отношении России коснутся экспорта полупроводников
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 24 февраля. США вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Об этом стало известно из заявления министерства торговли США.

Согласно опубликованным данным, меры экспортного контроля затрагивают «полупроводники, оборудование для обеспечения информационной безопасности, лазеры и датчики». Отмечается, что санкции накладываются именно на те отрасли, на которые РФ полагается в оборонном направлении и морской промышленности.

«Меры экспортного контроля в отношении России накладывают ограничения на категории чувствительных товаров», — заявили в США.

Ранее ВЭБ РФ сообщил, что санкции США не помешают выполнению миссии организации. Внешэкономбанк намерен и дальше способствовать развитию экономики России, и наращивать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Минторг США: санкции в отношении России коснутся экспорта полупроводников
санкции сша донбасс полупроводники
Комментировать