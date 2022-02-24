Депутат Рады Гончаренко: войска России взяли под контроль город Сумы

Сумы, 24 февраля. Российские войска установили контроль над городом Сумы. Об этом заявил депутат Верховской рады Алексей Гончаренко.

Военная спецоперация в Донбассе стартовала в ночь на 24 февраля. Ее объявил президент России Владимир Путин с целью демилитаризации Украины.

Ранее представитель фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внес в Верховную раду проект, согласно которому дипломатические отношения между Украиной и Россией будут разорваны. Инициатива поступила на фоне признания независимости ЛДНР.