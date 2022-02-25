Очевидец событий рассказал про жизнь в Харькове, на подступах к которому идет бой

Житель города Харькова Николай Трубенко рассказал ФАН о том, что происходит в городе, где он живет. Харьковчанин уточнил, что проживает вместе с женой Мариной и сыном Денисом в частном доме недалеко от большого вещевого рынка на Барабашова, известного в народе как «Барабашка».

Респондент пояснил, что приглушенные раскаты взрывов стали слышны 24 февраля — еще когда за окном не до конца рассвело, около 5 утра по местному времени. Его сын должен был ехать в соседний город, встал в 4 утра, но потом от Краснограда ему с друзьями пришлось вернуться. На выезде из города — от Коммунальной до поселка Мерефа — образовалась пробка в 30 км.

«Бахать стало где-то за городом — со стороны Окружной дороги. Это далеко, поэтому мы не особо испугались, но, конечно, тревожно всем стало. Позже — к обеду — поползли слухи, что в Чугуеве разнесли военный аэродром, много раненых и убитых, даже дети. Но потом мы прочитали, что это вроде все вранье — немного ранило одну женщину в руку. Врут очень много в интернете, непонятно зачем. Выкладывают видео, танки идут, пишут: «Русская танковая дивизия ворвалась в Харьков». И опять про потери говорят. А мы же видим, что это в районе Холодной Горы, а танки выезжают из города, то есть ВСУ. К сыну друг зашел, говорит, они вначале возле Южного вокзала ездили. Или выкладывают фото какого-то панельного четырехэтажного дома — заброшен, окна выбиты, пишут, что Россия ударила по жилому кварталу ракетами. Я в Харькове 45 лет живу, у нас таких мест нигде нет», — сообщил мужчина.

Трубенко уточнил, что в городе обстановка нервозная: иногда из-за горизонта доносятся звуки выстрелов орудий, люди видели черный дым. Но хуже от того, что местные власти нагнетают обстановку по радио и телевидению. Они предложили харьковчанам спуститься в метро и сидеть там, используя станции метрополитена как бомбоубежища, так как, по версии администрации, «российские войска вот-вот станут бомбить город».

«Некоторые испугались и сидели там весь день, как дебилы. А я на работу пошел, в шиномонтажку. Правда, работал полдня, хозяин раньше отпустил. В городе ажиотаж, люди бегают, скупают продукты. В 18 часов почти все продуктивные закрылись, прилавки голые. Там, где еще открыто, даже в супермаркеты запускают партиями, по 10 человек. Только винно-водочные работали допоздна. Бензина на заправках нет. Я успел залить 30 литров, на мне он и закончился. Я купил 92-й по 33,5 гривны. Топливо опять в цене поднялось. Еще в районе Новых Домов, говорят, ни воды, ни света в квартирах, в 602 микрорайоне и местами на Салтовке — то же самое. В пригороде — возле Окружной — перебои с электричеством и водой. Но у нас, слава богу, и газ, и свет, и тепло», — добавил житель Барабашова.

Марина, жена Николая, посетовала, что город, по слухам, в кольце. Она заметила, что ее знакомая из области рассказала по телефону о том, что русские военные просто прошли через село, потому что никто не сопротивлялся и никого не обижали.

«Говорят, из Киева под Харьков прибыли какие-то специальные «аваковские» подразделения, которым приказано не пропускать русских. Они наших мужиков заставляют воевать. Нам официально только про «агрессию России» говорят, никакой конкретно информации. А люди рассказывают, что «Азов» и вся Одесская область уже сдались. Быстрее бы все закончилось, может, новая власть толковой будет. Не то что эти ворюги, нам хоть немного легче станет, а то только цены растут, да какая Россия агрессор, по телевизору рассказывают», — пожаловалась харьковчанка.

На прощание харьковчанин рассказал, что его знакомый, состоятельный человек, проживающий за городом в коттеджном поселке, в начале февраля купил дорогое итальянское ружье, чтобы «обороняться от москалей». Так сделали почти все обитатели престижного поселения. Трубенко с сарказмом уточнил, что часть этой «группы сопротивления» успела уехать в теплые страны, чтобы переждать тревожное время, а остальные благоразумно спрятались в домах и тихонько сидят за закрытыми ставнями. Собеседник ФАН, как и его супруга, выразил надежду, что скоро «этот дурдом» закончится, потом всем станет жить легче.

Ранее ФАН рассказал, что в отличие от выдуманных западной пропагандой «кремлевских списков», на Украине есть сайт «Миротворец». До недавнего времени на нем размещали списки пророссийски настроенных граждан, с которыми, по замыслу украинских экстремистов, надо было расправиться.