Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 01:08
01:07
Политика
Крымчане объяснили, почему они поддерживают спецоперацию России на Украине
01:03
Общество
Политик Сергей Вострецов высказался за увольнение Урганта с «Первого канала» из-за Украины
01:03
Армия
Более 14 падений снарядов ВСУ зафиксировано в Ростовской области
00:57
Политика
Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине
00:56
Россия
Политолог Коровин одним примером разбил все мечты Байдена о санкциях против Путина
00:46
Политика
Зеленский призвал Евросоюз поддержать операцию миротворцев ООН на Украине
00:42
Политика
Политолог Друзь расценил заявление Зеленского о разрыве дипотношений с РФ как бессмыслицу
00:39
Экономика
Газпромбанк: обслуживание клиентов проходит в обычном режиме
00:39
Армия
НАТО отказала Зеленскому в просьбе установить бесполетную зону над Украиной
00:36
Политика
Эксперты считают, при Трампе США были бы стабильны, а Украина не провоцировала бы Россию
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Кремль сообщил о «серьезном и откровенном» разговоре Путина и Макрона по Украине

Политика
Кремль сообщил о «серьезном и откровенном» разговоре Путина и Макрона по Украине
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 февраля. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в телефонном формате, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины. По информации Кремля, беседа носила «серьезный и откровенный» характер.

Администрация российского лидера проинформировала, что контакты прошли по инициативе французской стороны. Путин дал своему визави исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении спецоперации по защите жителей Донбасса, отметили в Кремле.

Глава России в понедельник подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), заключив с ними договор и дружбе и взаимной помощи. Накануне Путин сообщил о начале проведения специальной военной операции, целью которой является «демилитаризация и денацификация Украины». Президент отмечал, что соответствующее решение было вынужденной мерой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Кремль сообщил о «серьезном и откровенном» разговоре Путина и Макрона по Украине
путин донбасс макрон
Комментировать