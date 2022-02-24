Кремль сообщил о «серьезном и откровенном» разговоре Путина и Макрона по Украине

Москва, 24 февраля. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры в телефонном формате, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины. По информации Кремля, беседа носила «серьезный и откровенный» характер.

Администрация российского лидера проинформировала, что контакты прошли по инициативе французской стороны. Путин дал своему визави исчерпывающие разъяснения причин и обстоятельств принятия решения о проведении спецоперации по защите жителей Донбасса, отметили в Кремле.

Глава России в понедельник подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР), заключив с ними договор и дружбе и взаимной помощи. Накануне Путин сообщил о начале проведения специальной военной операции, целью которой является «демилитаризация и денацификация Украины». Президент отмечал, что соответствующее решение было вынужденной мерой.