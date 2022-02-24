РПЛ и РФС договорились о переносе матчей чемпионата России в Сочи и Ростове-на-Дону

Москва, 24 февраля. Матчи 19-ого тура чемпионата России по футболу, проведение которых было запланировано в Сочи и Ростове-на-Дону, будут перенесены. Об этом договорились Российская Премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС).

Такое решение связано с обострением ситуации в Донбассе, который граничит с Краснодарским краем. Там проходит спецоперация Министерства обороны РФ по демилитаризации Украины.

Ранее американский минфин объявил о введении санкций в отношении московского футбольного клуба ЦСКА. Контрольный пакет акций команды находится во владении корпорации ВЭБ, которая стала одним из фигурантов санкционного списка ведомства.