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Спецкор Сладков в Донбассе

РПЛ и РФС договорились о переносе матчей чемпионата России в Сочи и Ростове-на-Дону

Спорт
РПЛ и РФС договорились о переносе матчей чемпионата России в Сочи и Ростове-на-Дону
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Москва, 24 февраля. Матчи 19-ого тура чемпионата России по футболу, проведение которых было запланировано в Сочи и Ростове-на-Дону, будут перенесены. Об этом договорились Российская Премьер-лига (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС).

Такое решение связано с обострением ситуации в Донбассе, который граничит с Краснодарским краем. Там проходит спецоперация Министерства обороны РФ по демилитаризации Украины.

Ранее американский минфин объявил о введении санкций в отношении московского футбольного клуба ЦСКА. Контрольный пакет акций команды находится во владении корпорации ВЭБ, которая стала одним из фигурантов санкционного списка ведомства.

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