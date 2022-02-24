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Франция объявила о проведении заседания Совбеза ООН по Украине 25 февраля

Политика
Франция объявила о проведении заседания Совбеза ООН по Украине 25 февраля
wikipedia.org  /  Coalition for the ICC / CC BY-SA 2.0

Париж, 24 февраля. Заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций касательно ситуации на территории Украины состоится в пятницу, 25 февраля. Такое заявление сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Соответствующее решение было принято в связи с военной операцией России. Ее начало анонсировал президент страны Владимир Путин. По словам российского лидера, данная операция вызвана необходимостью обеспечить «демилитаризацию и денацификацию Украины». Он добавил, что таким образом страна обеспечит безопасность жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее о необходимости срочного заседания Совбеза ООН заявили также Соединенные Штаты. Об этом сообщила постоянный представитель Вашингтона при организации Линда Томас-Гринфилд.

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