Одессит: войны никто не хочет, русские и украинцы ― один славянский народ

Происходящая ситуация на Украине заставила многих людей сплотиться и задуматься об истинных отношениях между людьми, причем неважно, в какой стране они проживают.

ФАН удалось пообщаться с несколькими одесситами и киевлянами о том, что они думают о сегодняшней ситуации. При этом не все украинцы готовы называть свои имена или говорить на камеру. Признаются, что боятся репрессий со стороны националистов или СБУ, поэтому имена спикеров заменены.

«Конечно, войны никто не хочет. Русские и украинцы — это один славянский народ, который разделили границами и языком предатели в 1991 году. Люди напуганы, это понятно. Бояться есть чего. Мародеры, нацбаты, глупость и некомпетентность ВСУ, украинские и западные спецслужбы, охотники за органами, бандиты, в конце концов. Все это сейчас присутствует на Украине. И поверье, погибнуть от одного из этих факторов сейчас куда реальнее», — сказал ФАН житель Одессы Михаил.

Некоторые в разговоре подчеркивают, что совсем не против, чтобы военные очистили их города от националистов и членов различных нацбатальонов, так как те уже давно получили слишком много власти в стране и почувствовали себя довольно свободно.

«Мне очень страшно от того, что происходит у меня дома, на родине, на Украине. Я прожила в Киеве 27 лет, уехала в Санкт-Петербург три года назад на работу. Дома у меня остались мама и бабушка. Я за них очень переживаю и хочу только мира. Они сейчас сидят дома и не знают, что делать. Собственно, как и я. Я не хочу, чтобы Украина и Россия сталкивались, хочу, чтобы люди жили в мире и согласии. Зачем нам это все? Давайте решим все проблемы мирно. Я верю, что такой путь есть, нужно только перестать упираться и договориться. Ведь мы же родственные народы!» ― призвала киевлянка Альбина.

«Надо гнать в шею все это украинское правительство, которое нас обманывает и не хочет помогать народу! Сколько мы должны это терпеть? Гражданскую войну в стране, цены выше крыши, пенсии нищенские. Мы вам что, мыши подопытные, чтобы над нами так издеваться? Хватит, натерпелись! Наконец, за нас заступились. Конечно, я не хочу, чтобы была война, чтобы были обстрелы. Но как их заставить задуматься и начать действовать в интересах людей, а не олигархов и бандеровцев?» ― возмущенно сказала Нина Александровна из Киева.

Ранее ФАН сообщал, что, по данным жителей Николаева, украинские военные взорвали мост в городе, чтобы по ним не могла пройти никакая техника.