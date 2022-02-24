Лидеры стран Евросоюза хотят ввести дополнительные антироссийские санкции

Брюссель, 24 февраля. Новый пакет санкций может быть введен в отношении России. Соответствующее решение приняли лидеры стран Европейского союза.

Глава России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Заявление было сделано в ночь на 24 февраля. На фоне обострения ситуации ряд стран начали вводить ограничительные меры в отношении РФ. Содержание новых санкций ЕС пока неизвестно.

Среди стран, которые вводят ограничительные меры, оказались Соединенные Штаты. По информации газеты Politico, они сосредоточены на финансовом секторе и не затрагивают энергетическую сферу.