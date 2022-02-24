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США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства

Политика
США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства
pixabay.com

Вашингтон, 24 февраля. Власти Соединенных Штатов объявили о выдворении советника-посланника России в Вашингтоне. Данная мера является ответом на высылку из Москвы заместителя главы американской дипмиссии Барта Гормана. Об этом заявил представитель Госдепа США.

По словам собеседника РИА Новости, информация об этом решении уже передана в российское посольство. Также представитель ведомства уточнил, что Белый дом руководствовался принципами «паритета и справедливости».

Ранее пресс-секреатрь президента Россиии Дмитрий Песков объяснил высылку посла США Гормана. По словам представителя Кремля, это был ответ на провокационные действия американской стороны.

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