Минздрав Украины: 57 человек погибли в результате боевых действий

Киев, 24 февраля. Глава минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что в результате боевых действий в стране погибли 57 человек.

Он отметил, что информация предоставлена сотрудниками экстренной медицинской помощи. По его словам, 169 человек получили ранения.

«Мы сейчас не делим военные и невоенные (потери. — Прим. ФАН) — это украинцы», — подчеркнул Ляшко.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщили, что плановые госпитализации населения в стране приостановили до отдельного распоряжения.