Политолог Коровин одним примером разбил все мечты Байдена о санкциях против Путина

Президент США Джо Байден выступил с официальным заявлением, касающемся специальной военной операции России по установлению мира в Донбассе. По его словам, американские власти не поддерживают усилий Москвы по денацификации и демилитаризации Украины. Из-за этого, заявил он, Вашингтон введет новые санкции против Москвы, а также ограничения на экспорт в РФ.

Штаты намерены ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Кроме того, США грозятся заблокировать четыре крупнейших российских банка, включая ВТБ. Как сообщил Минфин США, ограничения коснутся 11 юридических лиц, включая «Сбербанк» и «Газпромбанк», кроме того, блокирующие санкции направлены против банка «Открытие» и его 12 дочерних компаний, «Новикомбанка», «Совкомбанка» и его 22 дочкам.

Помимо этого, Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. По словам Байдена, санкции также коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний. Он считает, эти меры будут иметь больше последствий, чем возможное отключение России от SWIFT. Президент США утвердительно ответил и на вопрос о готовности ввести санкции против президента России Владимира Путина.

«Это не блеф, эта возможность на столе», — сказал Байден.

Global Look Press / Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

В свою очередь российский политолог и журналист, политический деятель Валерий Коровин прокомментировал ФАН новые санкции США против России. По его словам, ограничения будут только способствовать росту экономики страны, а также помогут Москве наконец-то избавиться от доллара.

«Все вполне ожидаемо. Самое главное, что все находится в тех рамках, которые позволяют Западу избежать столкновения с Россией, и при этом сохранить лицо. Если посмотреть по пунктам, что США и так не предоставляют России высокие технологии после того, как президентом России стал Владимир Путин. Что касается ограничения торговли в иностранной валют, то и слава Богу. Россия давно пытается минимизировать количество расчетов в долларах и перейти к национальной валюте. Это та тенденция, которую мы уже давно наметили, а Запад просто нам в этом помогает. Сегодня Запад пытается сохранить хорошую мину в тех условиях, когда и Китай, и Россия, и Иран, и Индия, и страны БРИКС хотят уйти от доллара, чтобы рассчитываться в своих валютах», — заявил он.

Федеральное агентство новостей / Дарья Платонова

Также российский эксперт одним примером разбил все мечты Байдена о санкциях против Путина. По его словам, российский лидер не собирается жить на Западе, поэтому подобного рода ограничения «просто смешны».

«Что касается ограничения объема поставок высокотехнологической продукции, так это тот же путь, по которому Запад уже прошел, ограничив поставки своего продовольствия в Россию. Это привело лишь к тому, что у нас началось импортозамещение. Сейчас ситуация будет складываться таким образом, что импортозамещение у нас будет и в этой сфере. Россия будет сотрудничать в этой сфере с другими странами — например, с Китаем и Индией. А что касается возможных санкций против президента России, то он никогда и не собирался эмигрировать на Запад и жить там. Это совсем уже смешно», — подытожил собеседник ФАН.

Экономит Василий Колташов считает, что новые санкции Соединенных Штатов являются декоративными и никакого существенного вреда России не нанесут.