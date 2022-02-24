Компания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Лондон 25 февраля

Москва, 24 февраля. Авиакомпания «Аэрофлот» не будет осуществлять рейс из российской столицы в Лондон, запланированный на 25 февраля. Об этом сообщили в Шереметьево.

Информация об отмене рейса в столицу Великобритании появилась на онлайн-табло в аэропорту Шереметьево. Самолет должен был вылететь в Лондон 25 февраля в 10:55 по московскому времени.

Компания «Аэрофлот» попала под санкции Великобритании. Они введены в связи с началом военной операции на Украине с целью демилитаризации в стране. По словам премьер-министра Бориса Джонсона, у авиаперевозчика приостановлено действие лицензии на осуществление полетов в Соединенное Королевство.