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США смирились с украинским вопросом: американист рассказал о шатком положении Байдена
Политика
США смирились с украинским вопросом: американист рассказал о шатком положении Байдена
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Американский президент Байден 24 февраля выступил с очередным обращением. В нем он заявил о новых санкциях в отношении России, правда, новыми их назвать сложно — слухи об этом в СМИ встречались и до его выступления. 

Журналисты задали вопрос, может ли Китай помочь миру и какова позиция Индии по этой теме. И если про Китай лидер США ответил, что не готов комментировать, то после «индийского вопроса», толком ничего не ответив, удалился из зала. 

ФАН попросил известного политолога, историка, американиста Владимира Можегова прокомментировать позицию Байдена. 

«Очень показательная и очень вялая реакция в Европе и в Америке, потому что Байден показывает, что у него проблемы с Китаем и с Индией, раз отказался комментировать. У него у самого очень шаткое положение: он теряет конгресс, он теряет сенат фактически. Против него собственная партия начинает выступать. Понятно, что давят республиканцы. А ему по большому счету нечего сказать», — считает Владимир Можегов.

Отдельно эксперт остановился на том, почему президент Америки не стал заявлять об отключении России от системы SWIFT. Все просто: потому что сразу против него ополчатся лобби республиканские и финансисты-демократы. По мнению Можегова, Байден мало что может. При этом Китай очень внимательно смотрит на происходящее, он готов начать операцию на Тайване. Венгрия тоже ходит у границы и тоже серьезно настроена. 

«НАТО: по швам уже намечается развал. То, что говорят немцы, они категорически против отключения, для них это вопрос выживания. Энергоносители отключить от трубы… Там проблем слишком много, их просто вал. А мы просто прем, у нас все хорошо», — говорит Можегов.

Прокомментировал историк и тот вопрос, почему Байден не введет персональные санкции против Путина?

«А как он может ввести санкции против Путина? А с кем он будет разговаривать. Что значат санкции против Путина? Это же дикость, с кем он договариваться будет? Дипломатия закончилась, они сейчас понимают, что прежних правил и прежних законов нет. Куда еще дальше?» — уверен эксперт.

По мнению Можегова, на Западе с облегчением вздохнули, потому что ситуация стала понятной. Они смирились с этим. Кроме того, на Украину уже нацелилась Венгрия. У Румынии и Словении есть претензии к ней. 

«Процесс пошел, НАТО там не особо устоит. И Австрия тихо смотрит, но с одобрением в нашу сторону», — заключил Можегов.

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