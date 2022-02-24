СК возбудил дело против москвички, которая бросила коктейль Молотова в правоохранителей

Москва, 24 февраля. Уголовное дело было возбуждено по факту угрозы применения насилия в отношении правоохранительных органов на девушку, которая бросила в них бутылку с зажигательной смесью на несанкционированной акции в Москве.

Подозреваемая москвичка 1999 года рождения была задержана на месте. В ближайшее время ее доставят в отделение полиции для проведения следственных действий.

Ранее петербурженка резко высказалась о митингующих против военной спецоперации в Донбассе. Женщина сочла пустоголовыми людей, которые собираются в центре Северной столицы и агитируют против спасения граждан ЛДНР.