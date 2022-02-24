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Глава Мали поблагодарил известного в стране марафонца за поддержку властей переходного периода

Весь мир
Глава Мали поблагодарил известного в стране марафонца за поддержку властей переходного периода
Global Look Press  /  © Habib Kouyate / XinHua

Бамако,24 февраля. Глава Мали Ассими Гоита принял во дворце Кулуба известного в стране марафонца Кулуба Модибо Диарра и поблагодарил его за поддержку правительства переходного периода. Об этом сообщается на официальной странице президента в соцсети Twitter.

«Этот мужчина преодолел дистанцию Кадиоло-Бамако, чтобы выразить свою поддержку новых властей республики. Расстояние, которое он пробежал, составляет почти 400 километров и его поступок заслуживает только похвалы. Руководство государства благодарит великого спортсмена», — передали слова гаранта сотрудники пресс-службы.

На новость сразу же отреагировали пользователи социальной сети. К примеру, Сай Маркус Эрве Траоре заявил:

«Ух ты! Это очень трогательно! Какой патриотизм! Да здравствует Мали и да здравствует Африка!»

Другой пользователь — Адама Кулибали написал:

«Спасибо, господин президент. За то, что вы на стороне своего народа. Те, кто находится сейчас за границей, сохраняют патриотизм в сердце».

Ранее ФАН сообщал, что в столице Мали прошел митинг в поддержку армии. В Бамако курсирует грузовик, украшенный национальной символикой и плакатами с президентом, а также надписями: «Спасибо, Россия» и «Да здравствует FAMa».

Жители поздравляли граждан РФ с Днем защитника Отечества. Участники акции выступали со словами поддержки населения народных республик Донбасса и приветствовали решение президента РФ признать независимость региона.

Кроме того, появлялись транспаранты с изображениями лидера РФ Владимира Путина и немецкого композитора Рихарда Вагнера. Последний, вероятно, символизировал приветствие российских инструкторов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера».

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