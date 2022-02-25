Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 февраля 01:07
01:03
Общество
Политик Сергей Вострецов высказался за увольнение Урганта с «Первого канала» из-за Украины
01:03
Армия
Более 14 падений снарядов ВСУ зафиксировано в Ростовской области
00:57
Политика
Замгенсека НАТО вызвал российского посла в Бельгии из-за обстановки на Украине
00:56
Россия
Политолог Коровин одним примером разбил все мечты Байдена о санкциях против Путина
00:46
Политика
Зеленский призвал Евросоюз поддержать операцию миротворцев ООН на Украине
00:42
Политика
Политолог Друзь расценил заявление Зеленского о разрыве дипотношений с РФ как бессмыслицу
00:39
Экономика
Газпромбанк: обслуживание клиентов проходит в обычном режиме
00:39
Армия
НАТО отказала Зеленскому в просьбе установить бесполетную зону над Украиной
00:36
Политика
Эксперты считают, при Трампе США были бы стабильны, а Украина не провоцировала бы Россию
00:30
Политика
Погранслужба Украины официально подтвердила потерю контроля над островом Змеиный
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Киевляне показали, как разместились на время обстрелов в метро Киева
Политика
Киевляне показали, как разместились на время обстрелов в метро Киева
wikipedia.org  /  Antares 610 / CC0

Жители Киева поделились с ФАН информацией о том, что сейчас происходит в городе и как обстоят дела в метро, куда спускаются жители украинской столицы. Сейчас Елена вместе с родственниками находятся на станции метро «Теремки».

«Мы здесь сидим уже более трех часов. Людей в метро очень много спускается. Они сходятся сюда, потому что подвалы — это такое… Хочу домой, здесь сильный сквозняк», — говорит девушка.

Также она рассказала, что у них есть с собой коврик (каремат), на котором они отдыхают, облокачиваясь на свои туристические рюкзаки.

«Перед тем как спуститься в метро, собрали все нужные вещи. Есть еда, вода. Собрали деньги, документы, одежду», — отметила Елена.

Киевляне показали, как разместились на время обстрелов в метро Киева
Федеральное агентство новостей /

Многие застряли на какой-то из станций метро, просто выйдя из вагона, и не захотели пока подниматься в город. Кто-то спустился, когда был в городе по делам. Тех, кто подготовился к временному пережиданию ситуации, не особо много.

«В аптеку очередь на час. Можно Киев посмотреть пока, центр опустел. Метро сегодня бесплатное. Катайся — не хочу.  А в метро стоят люди. Не ждут поезд, просто стоят. Смотрят в телефоны. Молча», — пишет Марина Яцик в комментариях к новостям о ситуации в городе.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Киева с предложением вернуться к мирному урегулированию вопроса о независимости территорий ДНР и ЛНР.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Киевляне показали, как разместились на время обстрелов в метро Киева
украина мирные жители киевское метро
Комментировать