Киевляне показали, как разместились на время обстрелов в метро Киева

Жители Киева поделились с ФАН информацией о том, что сейчас происходит в городе и как обстоят дела в метро, куда спускаются жители украинской столицы. Сейчас Елена вместе с родственниками находятся на станции метро «Теремки».

«Мы здесь сидим уже более трех часов. Людей в метро очень много спускается. Они сходятся сюда, потому что подвалы — это такое… Хочу домой, здесь сильный сквозняк», — говорит девушка.

Также она рассказала, что у них есть с собой коврик (каремат), на котором они отдыхают, облокачиваясь на свои туристические рюкзаки.

«Перед тем как спуститься в метро, собрали все нужные вещи. Есть еда, вода. Собрали деньги, документы, одежду», — отметила Елена.

Федеральное агентство новостей /

Многие застряли на какой-то из станций метро, просто выйдя из вагона, и не захотели пока подниматься в город. Кто-то спустился, когда был в городе по делам. Тех, кто подготовился к временному пережиданию ситуации, не особо много.

«В аптеку очередь на час. Можно Киев посмотреть пока, центр опустел. Метро сегодня бесплатное. Катайся — не хочу. А в метро стоят люди. Не ждут поезд, просто стоят. Смотрят в телефоны. Молча», — пишет Марина Яцик в комментариях к новостям о ситуации в городе.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Киева с предложением вернуться к мирному урегулированию вопроса о независимости территорий ДНР и ЛНР.