Президент США Байден сообщил о «полном разрыве» отношений с Россией

Вашингтон, 24 февраля. Российско-американские отношения переживают «полнейший разрыв». Соответствующее заявление сделал президент США Джо Байден.

Глава Белого дома отметил, что большинство стран в мире не поддерживают действия российского руководства. Он подчеркнул, что РФ ждут «холодные дни».

«На данный момент в российско-американских отношениях полный разрыв, если они продолжат движение по этому пути», — заявил Байден в обращении к американцам.

Ранее глава США заявил, что Россия «отвергла все попытки» Вашингтона по разрешению ее озабоченностей в сфере безопасности. Однако, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, именно США не хотят вести переговоры по Украине.