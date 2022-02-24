Минфин США разрешил поставлять в Россию лекарства и медицинское оборудование

Вашингтон, 24 февраля. Министерство финансов США сделало исключение из санкций для поставок в Россию сельскохозяйственных товаров. В список попали лекарства и медицинское оборудование.

Минфин США сделал заявление для клиентов Сбербанка. Все долларовые платежи, которые попытается провести финансовая организация, будут отклонены американскими банками.

Под санкции Соединенных Штатов попали крупные российские банки. Среди них ВТБ, Сбер, Газпромбанк. По информации минфина страны, причиной стало начало спецоперации РФ из-за обострения ситуации в Донбассе. Указ дал президент Владимир Путин с целью демилитаризации Украины.