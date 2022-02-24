Рогозин призвал Белый дом отказаться от блокировки сотрудничества по МКС

Москва, 24 февраля. Гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин обратился к Белому дому на фоне намерений США ввести санкции против России в космической сфере. Доктор технических наук призвал американские власти к благоразумию.

Глава Роскосмоса считает, что прекращение сотрудничества по Международной космической станции грозит неуправляемым сходом МКС с орбиты. В результате этого она может упасть в любую точку земного шара — на территорию США, Индии, Китая, Европы, резюмировал Рогозин, взывая к адекватности Вашингтона.

Санкции США в космической сфере могут стать одной из ответных мер в отношении России после признания президентом страны Владимиром Путиным независимости Луганской и Донецкой народных республик. Также утром 24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации на территории Донбасса из-за непрекращающихся обстрелов жителей региона ВСУ.