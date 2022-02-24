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Турция усилила охрану российских загранучреждений

Политика
Турция усилила охрану российских загранучреждений
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 24 февраля. Охрана российских загранучреждений в Турции была усилена руководством страны. Об этом сообщила пресс-атташе посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

Инициатива была принята на фоне обстрела населенного пункта Бехун в Идлибской зоне сирийскими войсками.

«Со вчерашнего вечера охрана посольства и других российских загранучреждений в Турции усилена. Безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа. Для этого турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры», — рассказала Касимова РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитно-ракетные комплексы С-400 будут без колебаний применены в случае ракетной атаки против республики.

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