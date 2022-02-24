ПКР надеется на решение сложностей украинских спортсменов перед Играми в Пекине

Москва, 24 февраля. Паралимпийский комитет России (ПКР) выразил надежду, что украинские спортсмены смогут принять участие в предстоящих зимних Играх в Пекине.

Организация отметила, что сожалеет о возникших трудностях с прибытием украинских паралимпийцев. Однако выражает надежду, что проблему можно будет решить.

«Мы очень надеемся, что эти проблемы коллективными усилиями будут преодолены и украинские спортсмены смогут принять участие в Паралимпийских играх. Мы искренне желаем им успеха!» — отметили в ПКР.

Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта. Около 736 спортсменов из 50 стран примут участие в данном спортивном мероприятии. Ранее президент РФ Владимир Путин обратился к российским участникам предстоящих зимних Паралимпийских игр 2022 года.