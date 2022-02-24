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Ряд крупных российских компаний попал под запрет на привлечение капитала через выпуск акций

Экономика
Ряд крупных российских компаний попал под запрет на привлечение капитала через выпуск акций
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 24 февраля. Запрет на привлечение капитала через выпуск акций распространяется на Газпром, Газпромбанк, Газпромнефть, Транснефть, Россельхозбанк, Ростелеком, Русгидро, Алроса, Совкомфлот и РЖД.

Вашингтон также ввел пакет ограничений против российских банков — Сбера и ВТБ.

Новые Санкции Соединенных Штатов против России не затронут энергетический сектор страны. Они будут сосредоточены на финансовых организациях, сообщает газета Politico. Ранее стоимость нефти Brent достигла 103 долларов за баррель. Такой рост цен на нефть произошел впервые с 2014 года.

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