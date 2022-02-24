Глава минобороны Франции признала военный потенциал Мали

Бамако, 24 февраля. Армия Мали насчитывает несколько десятков тысяч бойцов, что позволяет стране самостоятельно справляться с террористической угрозой. Поэтому Франция вывела национальные силы, заявила министр обороны бывшей метрополии Флоранс Парли.

Чиновница отказалась признавать провал военной операции «Бархан».

«Сегодня в вооруженных формированиях африканской страны находится порядка 40 тысяч человек. Это прошедшие обучение и хорошо оснащенные бойцы, которые разительно отличаются от тех 7000 силовиков, которые в 2013 году использовали устаревшее оборудование», — сообщила чиновница во время выступления перед депутатами Пятой республики.

Глава ведомства добавила, что решение о сокращении военного контингента бывшей метрополии связано в первую очередь со сменой политического вектора Мали с западного на восточный, а не с полным провалом антитеррористических операций «Бархан» и «Такуба».

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«Сегодня FAMa — гораздо более сильная армия, которая показала на местах, что она способна противостоять вооруженным группам, что является большим достижением», — подчеркнула Парли.

Таким образом министр отказалась признать, что Париж ничего не смог противопоставить боевикам и приписала Франции успехи национальных сил обороны и безопасности Мали. Последние на протяжении нескольких месяцев провели ряд успешных операций по ликвидации угрозы со стороны радикальных исламистов.

Африканские аналитики уверены, что увеличение военного потенциала FAMa связано со сближением Москвы и Бамако. На ситуацию также повлияли распространившиеся в социальных сетях сообщения о прибытии в страну российских инструкторов, которых зарубежные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».