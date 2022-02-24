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США вводят экспортные ограничения в оборонной и аэрокосмической отраслях в отношении РФ

Политика
США вводят экспортные ограничения в оборонной и аэрокосмической отраслях в отношении РФ
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 24 февраля. Соединенные Штаты вводят меры экспортного контроля в отношении оборонной, аэрокосмической и морской отраслей России. Об этом сообщили в американской администрации.

Данные ограничения коснутся также возможности разработки искусственного интеллекта и квантовых компьютеров.

«Речь идет о высокотехнологических областях: космос, искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона», — отметил представитель администрации США.

Западные страны начали вводить дополнительные санкции против России после объявления президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по демилитаризации и денацификации в Донбассе. При этом глава государства исключил возможность оккупации Украины. Ранее власти Великобритании сообщили об ограничительных мерах в отношении российской авиакомпании «Аэрофлот».

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