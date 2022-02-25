Неважно, что продолжает вещать президент Украины Владимир Зеленский. Он не попытается остановить бессмысленное сопротивление обманутых киевской пропагандой граждан, но часы правления послемайданного правительства уже сочтены. Об этом ФАН рассказал политолог Игорь Друзь.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по принуждению Украины к миру, на которую Россию вынудили украинские власти, проводящие политику геноцида в отношении жителей Донбасса и притеснения русскоязычных граждан Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

Эксперт по внутренней и внешней политике Украины Игорь Друзь отметил, что в настоящее время заявления Владимира Зеленского о каких-либо санкциях в отношении России абсолютно ничего не значат. По словам политолога, власти Украины, приведенные к управлению страной западными спецслужбами в результате государственного переворота, изначально не принимали решений, а лишь транслировали волю Вашингтона, сейчас же их время закончилось.

«Слова, которые еще произносит Владимир Зеленский перед камерой, рассчитаны на внутреннего потребителя, причем на доверчивых и недальновидных людей, которые еще прислушиваются к тому, что он говорит. Даже в последние минуты своего правления он пытается вредить России. Судя по всему, в ближайшее время Зеленский сбежит в одну из стран на Ближнем Востоке, прихватив из разоренной им страны деньги и драгоценности. Вряд ли он ответит за свои действия перед мировым сообществом, ведь все его поступки были продиктованы ему из-за океана», — пояснил аналитик.

Собеседник ФАН предположил, даже если какая-то часть Украины останется под контролем существовавшего до недавнего времени проамериканского режима, то и на этом клочке территории Зеленского не примут. В глазах националистов он останется человеком, который привел Украину к сокрушительному поражению.

Игорь Друзь признался, что всецело приветствует новую Украину, в которой не будет места нацистам, маршам радикалов с портретами Бандеры и фашистским атрибутам, убийствам людей за свои убеждения и преследованиям русскоязычного населения. По его словам, уже один только этот факт является огромным шагом вперед в сохранении будущих поколений украинцев, избавленных Россией от так называемой евроинтеграции. Эксперт выразил надежду, что преступники, творившие геноцид населения Донбасса и угнетавшие собственный народ, понесут заслуженное наказание, а места в правительстве займут порядочные и честные люди.

Ранее ФАН напомнил, как до признания Россией ДНР и ЛНР Украина, США и Британия говорили о Минских соглашениях обратное. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что исполнение взятых на себя обязательств относительно деэскалации конфликта на юго-востоке страны якобы погубит его государство.