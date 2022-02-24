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Украина сообщила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС не пострадала

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 22:57
Общество
Украина сообщила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС не пострадала
wikipedia.org  /  Stanislav Nepochatov / CC BY-SA 3.0

Киев, 24 февраля. Власти Украины уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что «неизвестные вооруженные силы» контролируют Чернобыльскую АЭС, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Украине и призывает к сдержанности, чтобы не ставить под угрозу ядерные объекты. Киев поддерживает связь с действующими АЭС, все они работают безопасно. При этом находящаяся в зоне отчуждения инфраструктура ЧАЭС не пострадала.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации в защиту жителей Донбасса от геноцида украинских властей. Ранее сообщалось, что из Донбасса у РФ въехали более 111 тысяч беженцев.

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Все новости / Общество / Украина сообщила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС не пострадала
украина донбасс магатэ чаэс
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