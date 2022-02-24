Украина сообщила МАГАТЭ, что Чернобыльская АЭС не пострадала

Киев, 24 февраля. Власти Украины уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), что «неизвестные вооруженные силы» контролируют Чернобыльскую АЭС, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.

МАГАТЭ обеспокоено ситуацией на Украине и призывает к сдержанности, чтобы не ставить под угрозу ядерные объекты. Киев поддерживает связь с действующими АЭС, все они работают безопасно. При этом находящаяся в зоне отчуждения инфраструктура ЧАЭС не пострадала.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о спецоперации в защиту жителей Донбасса от геноцида украинских властей. Ранее сообщалось, что из Донбасса у РФ въехали более 111 тысяч беженцев.