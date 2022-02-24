Режим чрезвычайного положения ввели в Молдавии из-за ситуации на Украине

Кишинев, 24 февраля. Парламент Молдавии сообщил, что на ближайшие 60 дней вводит на территории страны режим чрезвычайного положения. Такое решение приняли после начала спецоперации России по освобождению Донбасса.

Решение о вводе режима чрезвычайной ситуации приняли в рамках экстренного заседания. Посмотреть трансляцию можно было в пресс-службе законодательного органа. Документ получил единогласное одобрение. Перед депутатами его озвучила премьер-министр Наталья Гаврилица.

Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале спецоперации по освобождению Донбасса. Президент России призвал украинских военных не выполнять преступные приказы, сложить оружие и вернуться к своим семьям. Депутат Чепа назвал причину, почему российский лидер принял именно такое решение.