Французский France 24 не смог правильно назвать Украину по-английски

Париж, 24 февраля. Журналисты французского телеканала France 24 не смогли правильно назвать Украину в титрах во время передачи, окрестив бывшее советское государство Urkaine. Казус был показан в эфире международного канала.

Инцидент стал предметом гласности после внимательного просмотра недавнего выпуска телезрителями. Согласно нормам английского языка, Украина должна писаться как Ukraine, однако французская пресса допустила ошибку, назвав страну Urkaine, тем самым спутав местами вторую и третью буквы слова.

Остается неизвестным, прокомментировали ли инцидент авторы репортажа. Однако на такую оплошность обратила внимание не только французская аудитория, но и сами украинцы.

Схожий казус недавно произошел и на немецком телевидении. Крупнейший немецкий общественный телеканал Das Erste перепутал столицы России и Украины. По мнению немецкой прессы, Москва является столичным городом украинского государства.