Американские банки не будут принимать долларовые платежи Сбербанка

Вашингтон, 24 февраля. Финансовые учреждения США будут отклонять транзакции российского Сбербанка при попытке переводов долларовых платежей своим клиентам.

Белый дом продолжает вводить в отношении России новые санкции на фоне ухудшения обстановки на территории юго-востока Украины. Объявление российского президента Владимира Путина о начале спецоперации на Донбассе подтолкнуло американское правительство к новым ограничениям в отношении россиян, которые теперь затронули банковскую сферу.

Ранее журналисты издания Politico сообщали, что санкции США против России пока не касаются энергетического сектора страны. Они подразумевают влияние на деятельность финансовых учреждений.