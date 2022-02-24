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Рубль укрепился к доллару и евро после выступления Байдена

Экономика
Рубль укрепился к доллару и евро после выступления Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 февраля. Рубль повысил свои позиции по отношению к доллару и евро после срочного выступления президента США Джо Байдена по антироссийским санкциям.

Российская валюта росла на 2,15 процента, достигнув 85,57 рубля за доллар. Евро ослабевал на два процента, до 95 рублей. Вместе с этим был зафиксирован рост индекса IMOEX2 на семь процентов.

Байден в ходе выступления объявил о введении санкций против нескольких крупнейших российских банков. По словам главы Белого дома, американские ограничения соотносимы по масштабу с отключением России от SWIFT, которого в ближайшее время не планируется.

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