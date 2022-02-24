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Турция не рассматривает вопрос введения ограничений против России

Экономика
Турция не рассматривает вопрос введения ограничений против России
Федеральное агентство новостей

Анкара, 24 февраля. Правительство Турции в настоящий момент не обсуждает вопрос введения антироссийских санкций из-за военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал спикер правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

О начале военной операции на территории Украины ранее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, необходимость данного решения обусловлена регулярными обстрелами в Донецкой и Луганской народных республиках. Он также сообщил о важности «демилитаризации и денацификации Украины».

Ранее американский президент Джо Байден объявил о подготовке Вашингтоном новых санкционных ограничений в адрес Москвы. По словам хозяина Белого дома, они коснутся в том числе российской космической программы.

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