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Народная милиция ДНР сообщила о 30 брошенных командирами украинских военных

Политика
Народная милиция ДНР сообщила о 30 брошенных командирами украинских военных
Новостное агентство «Харьков».  /  Ирина Польская

Донецк, 24 февраля. Народная милиция Донецкой Народной Республики сообщила, что 30 украинских военных оставили свои позиции в населенных пунктах Николаевка и Октябрь.

Военнослужащие ВСУ оставили позиции. 30 солдат были брошены своими командирами. Перед этим они пытались прорвать оборону НМ ДНР, но потеряли девять сослуживцев.

Президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация направлена исключительно на демилитаризацию и денацификацию Украины. Глава государства назвал эти действия вынужденной мерой для безопасности России и избавления Донбасса от геноцида Киева.

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